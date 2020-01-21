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У Києві викрили діяльність порностудії

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. У Києві правоохоронці викрили та припинили діяльність віртуальної порностудії. Трьом фігурантам повідомлено про підозру. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

У Києві викрили діяльність порностудії

"Київські правоохоронці припинили діяльність віртуальної порностудії. На орендованих квартирах дівчата за грошову винагороду транслювали онлайн на відповідних сайтах відео порнографічного характеру. Трьом фігурантам пікантного бізнесу повідомлено про підозру. Досудове розслідування триває", - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, відомості про правопорушення внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом виготовлення, збуту і розповсюдження порнографічних предметів.

"Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями розташування веб-студій, а також місцем проживання у Київській області 33-річної організаторки та її спільників – 30-річної киянки та 35-річного адміністратору", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що у порностудії за винагороду "працювали" 20 дівчат. Підбір веб-моделей здійснювали адміністратори через оголошення в Інтернеті. У подальшому вони навчали їх транслювати порнографічне відео в режимі онлайн на спеціалізованих сайтах. Попередньо встановлено, що за місяць організаторка отримувала від діяльності близько 100 тисяч гривень.

"Під час обшуків правоохоронці вилучили докази злочинної діяльності: комп’ютерну техніку, мобільні телефони, гроші, еротичні іграшки та білизну. Двом адміністраторам та веб-моделі повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України", - повідомили у поліції.

Як повідомляв УНН, правоохоронці припинили незаконну діяльність групи осіб, що виготовляли й розповсюджували порнографічну продукцію Києвом.

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