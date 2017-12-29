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В Киеве будут судить подростка за присвоение более 3,6 млн грн

Киев • УНН

 • 13978 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Киеве будут судить подростка, который вместе со своими сообщниками под видом пункта обмена валют присвоили более 3,6 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Киева, передает УНН.

В Киеве будут судить подростка за присвоение более 3,6 млн грн

"Прокуратурой города Киева направлено в суд обвинительный акт в отношении 17-летнего юношу, который вместе с сообщниками, прикрываясь пунктами обмена валют, незаконно завладел средствами граждан на сумму более 3 млн 876 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в июле текущего года, 17-летний уроженец Черниговской области, приехав в столицу, вступил в преступный сговор с мужчиной и женщиной направленную на незаконное завладение иностранной валютой граждан. Мужчина размещал объявления в сети Интернет об обмене иностранной валюты по выгодному курсу, а юноша вместе с женщиной - снимали помещения под пункт обмена валют, которое обязательно оснащали запасным выходом.

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После того как потенциальные покупатели отдавали деньги парню, который выполнял роль продавца, последний беспрепятственно исчезал из помещения.

В ходе досудебного расследования удалось установить причастность преступников к совершению 4 таких эпизодов, в результате которых они незаконно завладели средствами граждан на сумму 3 млн 876 тыс. гривен.

На сегодня обвинительный акт по ч. 5 ст. 186 (грабеж), ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины относительно 17-летнего парня направлено в Оболонский райсуд для рассмотрения по существу. За совершенное подростку грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Материалы в отношении двух сообщников несовершеннолетнего выделены в отдельное производство, досудебное расследование в котором еще продолжается.

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