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В Киеве СБУ задержала торговца оружием

Киев • УНН

 • 20870 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Организатора преступной группировки, которая занималась контрабандой и сбытом оружия на территории нашей страны в столице задержали сотрудники Службы безопасности Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В Киеве СБУ задержала торговца оружием

По данным предварительного следствия, комплектующие к огнестрельному оружию злоумышленники заказывали на специализированных сайтах в одной из стран Северной Америки. В Украину составляющие вооружения попадали через международные сервисы экспресс-доставки под видом спортивных товаров и снаряжения. Имея специальные знания, организатор схемы самостоятельно собирал и настраивал оружие. После комплектации "товар" продавали через интернет-аукционы по всей территории страны.

"По оперативной информации, в течение этого года участники группировки получили более 100 иностранных отправлений с нелегальным товаром. Среди оружия, которое злоумышленники ввезли по этой схеме, в частности, пистолеты "Glock", "Ruger", винтовки "Hatsan"", - сообщили в СБУ.

Задержали организатора группировки во время получения очередной международной посылки с комплектующими к боевого пистолета.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других лиц, причастных к контрабанде оружия.

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