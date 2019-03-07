В Киеве объявили штормовое предупреждение

"Во второй половине дня и до конца дня 7 марта и будет ночью 8 марта в Киеве порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый)", - сказано в сообщении.



Как сообщал УНН, 8 марта днем в северных областях, 9 марта на Левобережье местами небольшой дождь; в Карпатах и Закарпатье умеренные дожди, в горах с переходом в мокрый снег; на остальной территории без осадков. Ветер южный, юго-западный, 7-12 м / с, 8 марта ночью в Украине, днем на Левобережье местами порывы 15-20 м / с. Температура ночью 1-6 ° тепла, 8 марта в восточных и Сумской областях 0-5 ° мороза; днем 9-14 ° тепла, на востоке 5-10 ° тепла.



Кроме того, 6-7 марта на высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень).