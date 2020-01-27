В Камбодже зафиксировали первый случай заражения китайским коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Министерство здравоохранения Камбоджи подтвердило первый случай заболевания китайским коронавирусом в городе-провинции Сиануквиль. Об этом сообщает УНН со ссылкой на VoaCambodia.
“В понедельник вечером министерство здравоохранения Камбоджи подтвердило первый случай заболевания новым коронавирусом в прибрежной провинции Сиануквиль”, — пишут в издании.
Так, по словам министра здравоохранения Мам Бунхена, заболевший мужчина прилетел в Сиануквиль вместе с семьей из Уханя. Трое других членов его семьи в настоящее время находятся под наблюдением.
Сообщается, что семья прибыла в Камбоджу 23 января, а уже 25 января у 60-летнего гражданина Китая стали проявляться симптомы гриппа.
Напомним, что в Канаде у семейной пары заподозрили новый коронавирус.