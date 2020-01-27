У Камбоджі зафіксували перший випадок зараження китайським коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Міністерство охорони здоров'я Камбоджі підтвердило перший випадок захворювання китайським коронавірусом у місті-провінції Сіануквіль. Про це повідомляє УНН з посиланням на VoaCambodia.
"У понеділок увечері міністерство охорони здоров'я Камбоджі підтвердило перший випадок захворювання новим коронавірусом у прибережній провінції Сіануквіль", - пишуть у виданні.
Так, за словами міністра охорони здоров'я Мам Бунхена, чоловік, який заховрів, прилетів в Сіануквіль разом з сім'єю з Ухані. Троє інших членів його сім'ї в даний час знаходяться під наглядом.
Повідомляється, що родина прибула в Камбоджу 23 січня, а вже 25 січня біля 60-річного громадянина Китаю стали проявлятися симптоми грипу.
Нагадаємо, що в Канаді у сімейної пари запідозрили новий коронавірус.