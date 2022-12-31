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В Камбодже в результате взрыва в казино погибли 27 человек

В Камбодже в результате взрыва в казино погибли 27 человек

Киев • УНН

 • 350454 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. В результате взрыва и последовавшего за ним пожара в казино и отеле Grand Diamond City в городе Пойпет в Камбодже погибли 27 человек, сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Поисково-спасательные работы в 17-этажном здании длились 39 часов. Было найдено 26 тел: семнадцать из погибших были из Таиланда, по одному из Непала, Малайзии и Китая, а шесть тел еще предстоит опознать.

Еще по меньшей мере 57 человек получили различные травмы во время пожара. Сообщается, что один человек умер в больнице – став 27 погибшим в результате инцидента.

Власти Таиланда, помогавшего с тушением пожара и взявшие на себе лечение части пострадавших, заявили, что пострадавших значительно больше – 112 человек, однако более 80 из них уже вернулись домой, получив необходимую медицинскую помощь.

Отмечается, что в комплексе казино Grand Diamond City работало 500 сотрудников, а в день пожара, 28 декабря, там было около тысячи гостей.

Первоначальное расследование показало, что пожар мог быть вызван новогодними праздничными украшениями, которые потребляли слишком много электроэнергии, что привело к перегреву и возгоранию проводов, заявили местные власти.

Город Пойпет в западной Камбодже является местом оживленной приграничной торговли и туризма напротив города Араньяпратет в более богатом Таиланде.

Казино являются незаконными в Таиланде. Многие тайцы посещают соседние страны, такие как Камбоджа — популярное туристическое направление с удобным международным сообщением — чтобы сыграть в азартные игры. В Пойпете более дюжины казино.

Казино Grand Diamond City находится всего в нескольких минутах ходьбы от пограничного пункта с Таиландом и пользуется популярностью у клиентов из этой страны, потому среди сотрудников казино и его гостей было много тайцев.

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