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В Кабмине инициировали санкции против российских учреждений за археологические раскопки в Крыму

В Кабмине инициировали санкции против российских учреждений за археологические раскопки в Крыму

Киев  •  УНН

 • 9510 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины инициировало применение санкций к научным учреждениям, осуществляющие незаконные археологические раскопки в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе МВОТ, передает УНН.

"Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МВОТ) инициировано введение ограничительных мер до 28 юридических лиц научных и музейных учреждений, представители которых приняли участие в незаконных археологических раскопках на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя", - говорится в сообщении.

В МинВОТ заявили, что в течение последних пяти лет, РФ активно проводит незаконные археологические раскопки. К раскопкам привлечена ряд ведущих научных и музейных учреждений России. Активное участие в археологических раскопках принимают крымские научные учреждения, которые были незаконно зарегистрированы как российские юридические лица, отметили в министерстве.

"Большое количество незаконных археологических раскопок осуществляется в рамках реализации РФ крупных инфраструктурных проектов - строительства транспортного перехода через Керченский пролив, строительства такая называемой "трассы Таврида" и т.д.", - сообщили в МинВОТ.

В министерстве пояснили, что основанием для проведения археологических раскопок на Крымском полуострова являются "открытые письма" (разрешения) на проведение соответствующих работ, которые незаконно выдаются сотрудникам профильных научных учреждений Министерством культуры РФ.

"За период 2014-2018 годов Минкультуры РФ было принято более 90 приказов о выдаче разрешений на проведение археологических раскопок на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя", - отметили в МинТОТ.

Также в рамках мониторинга соблюдения правового режима временно оккупированной территории МТОТ идентифицировало ряд физических лиц, получивших разрешения на проведение незаконных археологических раскопок. В отношении 15 из них, которые являются гражданами РФ, по инициативе МВОТ, Указом Президента Украины от 19.03.2019 № 82/2019 были применены санкции.

"Сейчас МВОТ инициировано введение ограничительных мер к 28 юридическим лицам научных и музейных учреждений, представители которых приняли участие в незаконных археологических раскопках на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя. Проект соответствующего акта направлен на согласование в заинтересованные органы государственной власти, после чего он будет направлен на рассмотрение правительства", - отметили в МинТОТ.

Напомним, в 2013-2018 годах и январе-марте 2019-го зарегистрировано более 600 уголовных производств по поводу незаконных раскопок.

Ранее УНН сообщал, что за годы аннексии Крыма Россия вывезла из полуострова не менее миллиона археологических артефактов.

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