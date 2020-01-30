В общинах планируют расширить штат полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В Украине в семи областях работает более 200 полицейских офицеров территориальных общин. В Национальной полиции планируют увеличить их количество до 3 тысяч. Об этом сообщил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко во время итогового совещания по результатам деятельности органов полиции в 2019 году, передает корреспондент УНН.
Клименко отметил, что одним из самых успешных проектов прошлого года стал полицейский офицер общины.
"На сегодняшний день этот проект введен в 7 областях и охватывает 206 объединенных территориальных общин, где проживает около 2 миллионов человек. В общем уже работает 251 полицейский офицер общины. Наши планы увеличить их количество до 3 тысяч", - сказал Клименко.
По его словам, руководство Национальной полиции идет на встречу мэрам ряда облцентров, в которых не предусмотрено создание объединенных территориальных общин, чтобы также обеспечить эти города необходимым количеством полицейских офицеров территориальных общин.
"С такой просьбой ко мне обратился мэр города Житомира... и заверил, что он готов открыть полицейские станции, оборудовать их всем необходимым для работы и обеспечить офицеров общины служебными автомобилями и горючим... Поэтому уверяю, что совместно с местными властями мы это сделаем", - добавил Клименко.
Клименко также рассказал, что начальникам главных управлений необходимо предметно пообщаться с каждым председателем ОТО, старостами, подписать соответствующие меморандумы взаимодействия, которые определяют взаимные права и обязанности полиции и объединенных территориальных общин.
Напомним, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял, что в этом году правительство планирует приобрести более 800 автомобилей для полицейских теробщин.