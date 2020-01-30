У громадах планують розширити штат поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. В Україні у семи областях працює понад 200 поліцейських офіцерів територіальних громад. У Національній поліції планують збільшити їх кількість до 3 тисяч. Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко під час підсумкової наради щодо результатів діяльності органів поліції у 2019 році, передає кореспондент УНН.
Клименко наголосив, що одним з найуспішніших проектів минулого року став поліцейський офіцер громади.
"На сьогодні цей проект запроваджено в 7 областях та охоплює 206 об’єднаних територіальних громад, де проживає близько 2 мільйонів осіб. Загалом вже працює 251 поліцейський офіцер громади. Наші плани збільшити їх кількість до 3 тисяч", - сказав Клименко.
За його словами, керівництво Національної поліції йде на зустріч мерам деяких обласних центрів, у яких не передбачено створення об'єднаних територіальних громад, аби також забезпечити ці міста необхідною кількістю поліцейських офіцерів територіальних громад.
"З таким проханням до мене звернувся мер міста Житомира… та запевнив, що він готовий відкрити поліцейські станції, обладнати їх всім необхідним для роботи та забезпечити офіцерів громади службовими автомобілями та пальним… Тому запевняю, що спільно з місцевою владою ми це зробимо", - додав Клименко.
Клименко також розповів, що начальникам головних управлінь необхідно предметно поспілкуватися з кожним головою ОТГ, старостами, підписати відповідні меморандуми взаємодії, які визначають взаємні права та обов’язки поліції та об’єднаних територіальних громад.
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявляв, що у цьому році уряд планує придбати понад 800 авто для поліцейських тергромад.