Во Франции сегодня объявили об окончании чрезвычайного положения
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Во Франции в среду объявили об окончании чрезвычайного положения, созданного после нападений 13 ноября 2015 года, передает УНН со ссылкой на Le Figaro.
Франция ввела режим чрезвычайного положения после серий террористических актов в Париже 13 ноября, в результате которых погибли 130 человек. С тех пор чрезвычайное положение продолжали шесть раз.
"В течение двух лет 32 плана терактов были нарушены, или благодаря информации из-за рубежа, либо из-за специальных мер чрезвычайного положения", - сказал министр внутренних дел Жерар Коломб.
Закон дает правительству и правоохранительным органам широкие полномочия для обысков домов и ограничения свободы передвижения. Он также позволяет осуществлять дополнительные проверки удостоверений на приграничных территориях, вокруг вокзалов, портов и аэропортов.
Напомним, 31 октября Президент Франции Эммануэль Макрона подписал закон о борьбе с терроризмом, который вступит в силу вместе с окончанием режима чрезвычайного положения в стране.