Во Франции сегодня объявили об окончании чрезвычайного положения

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 60582 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 128927 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 107372 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 109919 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108070 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100923 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105674 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102670 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Во Франции сегодня объявили об окончании чрезвычайного положения

Во Франции сегодня объявили об окончании чрезвычайного положения

Киев  •  УНН

 • 9919 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Во Франции в среду объявили об окончании чрезвычайного положения, созданного после нападений 13 ноября 2015 года, передает УНН со ссылкой на Le Figaro.

Франция ввела режим чрезвычайного положения после серий террористических актов в Париже 13 ноября, в результате которых погибли 130 человек. С тех пор чрезвычайное положение продолжали шесть раз.

"В течение двух лет 32 плана терактов были нарушены, или благодаря информации из-за рубежа, либо из-за специальных мер чрезвычайного положения", - сказал министр внутренних дел Жерар Коломб.

Закон дает правительству и правоохранительным органам широкие полномочия для обысков домов и ограничения свободы передвижения. Он также позволяет осуществлять дополнительные проверки удостоверений на приграничных территориях, вокруг вокзалов, портов и аэропортов.

Напомним, 31 октября Президент Франции Эммануэль Макрона подписал закон о борьбе с терроризмом, который вступит в силу вместе с окончанием режима чрезвычайного положения в стране.

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