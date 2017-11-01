Во Франции сегодня объявили об окончании чрезвычайного положения

Франция ввела режим чрезвычайного положения после серий террористических актов в Париже 13 ноября, в результате которых погибли 130 человек. С тех пор чрезвычайное положение продолжали шесть раз.

"В течение двух лет 32 плана терактов были нарушены, или благодаря информации из-за рубежа, либо из-за специальных мер чрезвычайного положения", - сказал министр внутренних дел Жерар Коломб.

Закон дает правительству и правоохранительным органам широкие полномочия для обысков домов и ограничения свободы передвижения. Он также позволяет осуществлять дополнительные проверки удостоверений на приграничных территориях, вокруг вокзалов, портов и аэропортов.

Напомним, 31 октября Президент Франции Эммануэль Макрона подписал закон о борьбе с терроризмом, который вступит в силу вместе с окончанием режима чрезвычайного положения в стране.



