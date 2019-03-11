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В ГФС рассказали, какие налоги необходимо заплатить при получении наследства

В ГФС рассказали, какие налоги необходимо заплатить при получении наследства

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 марта. УНН. В Государственной фискальной службе напомнили, какие налоги необходимо заплатить при получении наследства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГФС в Днепропетровской области.

"Порядок налогообложения наследства (подарка), полученной физическим лицом - нерезидентом от физического лица - резидента Главное управление ДФС в Днепропетровской области напоминает, что объекты дарения, указанные в п. 174.1 ст. 174 Налогового кодекса Украины (далее - НКУ), подаренные плательщику налога на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) другим физическим лицом, облагаются налогом согласно правилам, установленным настоящим разделом для налогообложения наследства (п. 174.6 ст. 174 НКУ). Объекты наследства облагаются налогом по ставке, определенной в п. 167.1 ст. 167 НКУ, для любого объекта наследства, которое наследуется наследником - нерезидентом от наследодателя - резидента (п 174.2.3 п. 174.2 ст. 174 НКУ). Ставка НДФЛ составляет 18% от базы налогообложения относительно доходов, начисленных (выплаченных, предоставленных) (кроме случаев, определенных в подпунктах 167.2 - 167.5 ст. 167 НКУ) в том числе, но не исключительно в форме: заработной платы, других поощрительных и компенсационных выплат или других выплат и вознаграждений, которые начисляются (выплачиваются, предоставляются) плательщику НДФЛ в связи с трудовыми отношениями и по гражданско-правовым договорам (п. 167.1 ст. 167 НКУ)", - говорится в сообщении.

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В фискальной службе добавили, пунктом 174.3 ст.174 НКУ предусмотрено, что лицами, ответственными за уплату (перечисление) налога в бюджет, являются наследники, получившие наследство. Доход в виде стоимости унаследованного имущества (средства, имущество, имущественные или неимущественные права) в пределах, подлежащих налогообложению, и отмечается в годовой налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах, кроме наследников - нерезидентов, обязаны уплатить НДФЛ до нотариального оформления об объектов наследства или в сельских населенных пунктах - до оформления уполномоченным на это должностным лицом соответствующего органа местного самоуправления по месту открытия наследства, и наследников, получивших в наследство объекты, облагаемые по на Левой ставке НДФЛ, а также другими наследниками - резидентами, которые оплатили НДФЛ до нотариального оформления объектов наследства или в сельских населенных пунктах - до оформления уполномоченным на это должностным лицом соответствующего органа местного самоуправления по месту открытия наследства облагается по ставке НДФЛ 18 процентов.

Напомним, в ГФС напомнили о предельны сроках уплаты налоговых обязательств, определенных в налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах.

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