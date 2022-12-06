В чем основная проблема деятельности упц мп и почему организацию нельзя полностью запретить - объяснили эксперты

Детали

«В решении СНБО и указе Президента мы не увидели слов «запрет», там такие формулировки как «приостановка» или «ограничения». Мы еще не знаем, что будет в финальном законопроекте, который СНБО поручил разработать правительству, но слово «запрет» является чувствительным в контексте взятых Украиной обязательств по соблюдению статьи 9 европейской Конвенции по правам человека, которая защищает, поддерживает и способствует деятельности религиозных организаций. Страны, нарушающие религиозную свободу, находят в постоянном мониторинге и я думаю, что наша власть будет осторожна с этим», – рассказал Горевой.

Кроме того, как считает эксперт, запретить полностью религиозную организацию невозможно. Ярким примером этого является Советский союз, где власть была гораздо сильнее и установила монополию почти на все сферы жизни. Но полностью запретить религию в СССР не удалось.

Цитата

«Сейчас же, насколько я понимаю ситуацию, позиция власти не запретить веру и религиозность, а ограничить иностранное влияние, а именно российской федерации, как в плане коллаборационистской деятельности, так и в плане программирования идентичности. Ведь в чем опасность от московского патриархата? Не только в наличии коллаборационистов, их там небольшой процент. Московский патриархат способствует формированию гражданской идентичности. Ведь разговор об одном народе, братских народах, о необходимости всем жить в одной стране – это программирование идентичности. Один из аспектов развязанной россией войны – это также и борьба за идентичность и попытки убедить нас, что мы являемся русскими. В таком контексте и при таких обстоятельствах деятельность московского патриархата становится подыгрыванием агрессору. То есть, в мирных условиях никто не наказывал бы религиозную организацию за продвижение своего видения гражданской идентичности. Но в условиях, когда мы отстаиваем нашу идентичность, продвижение идентичности согласно нарративам агрессора приравнивается к содействию ему», – отметил Горевой.

Добавим

Относительно того, какой будет реакция верующих, эксперт рассказал, что и дальше будет существовать ультрафундаменталистский сегмент, который будет считать решение об ограничении гонением или преследованием и что власть неправомерно вмешивается в религиозные дела. Новооткрытия, такие как обнаружение детской порнографии на компьютере или обнаружение монаха в постели с несовершеннолетним, они будут воспринимать как фейк. Но таких верующих незначительное количество, около 1-2%.

«Для широкой массы общества сейчас откроются глаза. Я уже вижу людей, далеких от религии и политики, ходивших в церковь московского патриархата на Пасху, Рождество и Крещение, понемногу открывают глаза. Они уже будут придирчиво смотреть, куда ходят несколько раз в год», – считает эксперт.

Религиовед Мирослав Маринович также считает, что полный запрет церкви московского патриархата не даст результатов и приведет к ведению подпольных служб. Украинским властям сейчас необходимо найти баланс между соблюдением прав человека самим избирать религиозную организацию и защитой интересов.

«Ведь с одной стороны есть религиозное право человека и государство не может заставлять его ходить или покидать какую-нибудь церковь. Потому недопустимо полностью запрещать религиозные организации. А с другой стороны, мы должны научиться привлекать к ответственности тех священников, в частности московского патриархата, которые нарушают украинское законодательство и работают на врага в условиях войны. Мы этого не делали в течение 30 лет, потому что существовало утверждение, что священника или епископа нельзя трогать», – считает Маринович.

Напомним

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о запрете в Украине религиозных организаций, на которые влияет россия. Соответствующий указ №820/2022 опубликован на сайте главы государства.