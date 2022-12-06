В чем основная проблема деятельности упц мп и почему организацию нельзя полностью запретить - объяснили эксперты

ukru
19:57 • 27424 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:56 • 44957 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
16:00 • 82136 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 128999 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 132972 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 110267 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 104250 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 90869 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111067 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136322 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 92380 просмотра
путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

14 марта, 13:08 • 45565 просмотра
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

14 марта, 13:57 • 86899 просмотра
Беспилотник атаковал военный полигон в россии: видео момента атаки

Беспилотник атаковал военный полигон в россии: видео момента атаки

14 марта, 15:04 • 32658 просмотра
Стефанишина отреагировала на слова Рютте относительно членства Украины в НАТО

Стефанишина отреагировала на слова Рютте относительно членства Украины в НАТО

14 марта, 15:36 • 27184 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 229555 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 260043 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 198109 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 203451 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 238759 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:57 • 27433 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 92380 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 117138 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 119601 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 127061 просмотра
Актуальное
В чем основная проблема деятельности упц мп и почему организацию нельзя полностью запретить - объяснили эксперты

В чем основная проблема деятельности упц мп и почему организацию нельзя полностью запретить - объяснили эксперты

Киев • УНН

 • 2818762 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Основная проблема упц мп не только в том, что среди священников есть коллаборанты, а в подогреве нарративов агрессора, что украинцы и россияне – один народ. Это программирование идентичности, что в условиях нынешней войны недопустимо. Об этом в комментарии УНН рассказал директор ОО «Центр религиозной безопасности» Дмитрий Горевой.

Детали

«В решении СНБО и указе Президента мы не увидели слов «запрет», там такие формулировки как «приостановка» или «ограничения». Мы еще не знаем, что будет в финальном законопроекте, который СНБО поручил разработать правительству, но слово «запрет» является чувствительным в контексте взятых Украиной обязательств по соблюдению статьи 9 европейской Конвенции по правам человека, которая защищает, поддерживает и способствует деятельности религиозных организаций. Страны, нарушающие религиозную свободу, находят в постоянном мониторинге и я думаю, что наша власть будет осторожна с этим», – рассказал Горевой.

Кроме того, как считает эксперт, запретить полностью религиозную организацию невозможно. Ярким примером этого является Советский союз, где власть была гораздо сильнее и установила монополию почти на все сферы жизни. Но полностью запретить религию в СССР не удалось.

Цитата

«Сейчас же, насколько я понимаю ситуацию, позиция власти не запретить веру и религиозность, а ограничить иностранное влияние, а именно российской федерации, как в плане коллаборационистской деятельности, так и в плане программирования идентичности. Ведь в чем опасность от московского патриархата? Не только в наличии коллаборационистов, их там небольшой процент. Московский патриархат способствует формированию гражданской идентичности. Ведь разговор об одном народе, братских народах, о необходимости всем жить в одной стране – это программирование идентичности. Один из аспектов развязанной россией войны – это также и борьба за идентичность и попытки убедить нас, что мы являемся русскими. В таком контексте и при таких обстоятельствах деятельность московского патриархата становится подыгрыванием агрессору. То есть, в мирных условиях никто не наказывал бы религиозную организацию за продвижение своего видения гражданской идентичности. Но в условиях, когда мы отстаиваем нашу идентичность, продвижение идентичности согласно нарративам агрессора приравнивается к содействию ему», – отметил Горевой.

Добавим

Относительно того, какой будет реакция верующих, эксперт рассказал, что и дальше будет существовать ультрафундаменталистский сегмент, который будет считать решение об ограничении гонением или преследованием и что власть неправомерно вмешивается в религиозные дела. Новооткрытия, такие как обнаружение детской порнографии на компьютере или обнаружение монаха в постели с несовершеннолетним, они будут воспринимать как фейк. Но таких верующих незначительное количество, около 1-2%.

«Для широкой массы общества сейчас откроются глаза. Я уже вижу людей, далеких от религии и политики, ходивших в церковь московского патриархата на Пасху, Рождество и Крещение, понемногу открывают глаза. Они уже будут придирчиво смотреть, куда ходят несколько раз в год», – считает эксперт.

Религиовед Мирослав Маринович также считает, что полный запрет церкви московского патриархата не даст результатов и приведет к ведению подпольных служб. Украинским властям сейчас необходимо найти баланс между соблюдением прав человека самим избирать религиозную организацию и защитой интересов.

«Ведь с одной стороны есть религиозное право человека и государство не может заставлять его ходить или покидать какую-нибудь церковь. Потому недопустимо полностью запрещать религиозные организации. А с другой стороны, мы должны научиться привлекать к ответственности тех священников, в частности московского патриархата, которые нарушают украинское законодательство и работают на врага в условиях войны. Мы этого не делали в течение 30 лет, потому что существовало утверждение, что священника или епископа нельзя трогать», – считает Маринович.

Напомним

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о запрете в Украине религиозных организаций, на которые влияет россия. Соответствующий указ №820/2022 опубликован на сайте главы государства.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоВойнаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы