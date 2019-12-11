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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Черкасах работник автомойки разбил авто клиентки

В Черкасах работник автомойки разбил авто клиентки

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Черкассах работник автомойки во время мытья машины сел за руль, чтобы проехать вперед и въехал в стену. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Черкасской области.

Так, во вторник на спецлинию 102 обратилась женщина и сообщила, что ее авто Peugeot 301 повредили на автомойке.

Прибыв на место происшествия патрульные обнаружили вышеуказанный автомобиль, который принадлежал заявительнице, и у которого была повреждена передняя часть.

"В ходе опроса возможных свидетелей происшествия инспекторы установили, что работник предприятия, осуществляющего мойки автомобилей, сел за руль Peugeot с целью проехать немного вперед и совершил наезд на стену. В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения", - говорится в сообщении.

Также виновник ДТП вообще не имел права на управление транспортными средствами, поэтому за совершенное на него полицейские составили соответствующие административные материалы.

Напомним, в Киеве нетрезвый работник СТО угнал автомобиль клиента и попал в ДТП.

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