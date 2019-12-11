У Черкасах працівник автомийки розбив авто клієнтки
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У Черкасах працівник автомийки під час миття машини сів за кермо, щоб проїхати вперед та в'їхав у стіну. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу поліції Черкаської області.
Так, у вівторок на спецлінію 102 звернулась жінка й повідомила, що її авто Peugeot 301 пошкодили на автомийці.
Прибувши на місце події патрульні виявили вище вказаний автомобіль, який належав заявниці, та у якого була пошкоджена передня частина.
"В ході опитування ймовірних свідків події інспектори встановили, що працівник підприємства, яке здійснює миття автомобілів, сів за кермо авто Peugeot з метою проїхати трохи вперед й здійснив наїзд на стіну. Унаслідок ДТП автомобіль отримав механічні пошкодження", - сказано у повідомленні.
Також винуватець автопригоди взагалі не мав права на керування транспортними засобами, тому за вчинене на нього поліцейські склали відповідні адміністративні матеріали.
Нагадаємо, у Києві нетверезий працівник СТО викрав автомобіль клієнта і потрапив у ДТП.