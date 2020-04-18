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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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В Чечне на 48 часов запретили выходить из дома из-за коронавирус

В Чечне на 48 часов запретили выходить из дома из-за коронавирус

Киев  •  УНН

 • 15922 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Глава российского региона Чечня Рамзан Кадыров на два дня запретил жителям выходить из дома. Карантинные меры будут действовать 18 и 19 апреля, сообщил сам Кадыров в местном телеэфире, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Выход на улицу будет разрешен только медицинским работникам, сотрудникам дорожных, коммунальных и экстренных служб, а также тем, у кого есть спецпропуска.

Ранее издание "Новая газета" со ссылкой на очевидцев писала, что в Чечне, где с 29 марта начал действовать объявлен Кадыровым карантин, полицейским выдали полипропиленовые трубы, по которым они бьют людей без защитных масок. При этом источники газеты говорили, что в регионе нет в продаже защитных масок.

С 5 апреля по распоряжению Кадырова был ограничен въезд в регион транспорта за пределами Чечни.

Напомним, в Чечне напали на российскую оппозиционную журналистку.

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