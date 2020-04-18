В Чечне на 48 часов запретили выходить из дома из-за коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Глава российского региона Чечня Рамзан Кадыров на два дня запретил жителям выходить из дома. Карантинные меры будут действовать 18 и 19 апреля, сообщил сам Кадыров в местном телеэфире, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Выход на улицу будет разрешен только медицинским работникам, сотрудникам дорожных, коммунальных и экстренных служб, а также тем, у кого есть спецпропуска.
Ранее издание "Новая газета" со ссылкой на очевидцев писала, что в Чечне, где с 29 марта начал действовать объявлен Кадыровым карантин, полицейским выдали полипропиленовые трубы, по которым они бьют людей без защитных масок. При этом источники газеты говорили, что в регионе нет в продаже защитных масок.
С 5 апреля по распоряжению Кадырова был ограничен въезд в регион транспорта за пределами Чечни.
Напомним, в Чечне напали на российскую оппозиционную журналистку.