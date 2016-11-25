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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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В Броварах началась выставка скандинавского декора

Киев • УНН

 • 8493 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Скандинавский городок "Scandia" 25-27 ноября приглашает всех ценителей скандинавского стиля на выставку "Скандинавский декор для Вашего дома", сообщает УНН.

В Броварах началась выставка скандинавского декора

Участие бесплатное, однако регистрация обязательна.

В программе:

• выставка элементов дизайна в скандинавском стиле от украинских производителей;
• мастер-класс от партнеров мероприятия на тему "Скандинавский дизайн в интерьере".

"На выставке Вас ждет встреча с украинскими производителями и дизайн-студиями: Drømmel FurniturЦегла Дизайн и DWELL the SPACE расскажут все об особенностях скандинавского интерьера.

Ждем Вас в отделе продаж скандинавского города "Scandia" 25-27 ноября 2016 года с 10:00 - 18:00. Адрес: г. Бровары, ул. Богунская. Номер телефона для справок: (044) 239-50-50 ", - сообщили в ЖК "Scandia".

Напомним, ЖК "Scandia", строительство которого началось в Броварах, один из крупнейших жилых комплексов региона.

В целом он предусматривает 100 семиэтажных домов, что будут вводиться в эксплуатацию поочередно.

На первом этапе будет построено 492 квартиры: 251 однокомнатных, 175 двухкомнатных и 66 трехкомнатных. При этом квартиры на первом этаже имеют собственную террасу, а на последнем - высота потолков достигает 6 метров.

ЖК "Scandia" строится по принципу "город в городе". Общая площадь застройки будет достигать 80 га. Кроме жилых домов, скандинавский городок будет иметь собственную масштабную инфраструктуру: парк с озером, амфитеатр для концертов, детские школы и садики, детские и спортивные площадки, магазины, офисы, спортклубы.

Более подробную информацию о ЖК "Scandia" можно узнать на сайте компании или в отделе продаж по адресу: г. Бровары, ул. Богунская.

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