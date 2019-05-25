В Броварах утонул подросток
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. В Броварах Киевской области утонул 14-летний парень, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Киевской области.
“Подростки праздновали окончание школы и распивали алкогольные напитки у озера в Броварах. Ученик 9-го класса местной школы отошел от компании прогуляться и больше его не видели”, — сообщили в полиции.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что четверо подростков отдыхали на берегу озера. 9-классник сказал, что пойдет в лес прогуляться и исчез.
“Первоочередными розыскными действиями с применением служебных собак и использованием эхолота работниками ГСЧС установили, что парень ходил по лесу и несколько раз купался в озере”, — говорится в сообщении.
К розыску пропавшего подростка приобщился весь личный состав Броварского отдела полиции, наряды ГРПП, участковых офицеров полиции, национальная гвардия, ювенальная превенция, общественные формирования и кинологи.
Ориентировку о розыске парня разместили в социальной сети Facebook и среди абонентов мобильной связи в рамках поискового сервиса. Парня искали почти сутки. На сегодня была запланирована работа водолазов. Они и нашли утонувшего парня без признаков насильственной смерти в озере в Броварах.