У Броварах потонув підліток
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. В Броварах Київської області потонув 14-річний хлопець, передає УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції у Київській області.
“Підлітки святкували закінчення школи та розпивали алкогольні напої біля озера у Броварах. Учень 9-го класу місцевої школи відійшов від компанії прогулятися та більше його не бачили”, — повідомили у поліції.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка з’ясувала, що четверо підлітків відпочивали на берегу озера. 9-класник сказав, що піде до лісу прогулятися і зник.
“Першочерговими розшуковими діями із застосуванням службових собак та використанням ехолоту працівниками ДСНС встановили, що хлопець ходив по лісу та декілька разів купався в озері”, — зазначено у повідомленні.
До розшуку зниклого підлітка залучився весь особовий склад Броварського відділу поліції, наряди ГРПП, дільничних офіцерів поліції, національна гвардія, ювенальна превенція, громадські формування та кінологи.
Орієнтування про розшук хлопця розмістили у соціальній мережі Facebook та серед абонентів мобільного зв’язку у рамках пошукового сервісу. Хлопця шукали майже добу. На сьогодні була запланована робота водолазів. Вони й знайшли потонулого хлопця без ознак насильницької смерті в озері в Броварах.