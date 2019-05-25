У Броварах потонув підліток

“Підлітки святкували закінчення школи та розпивали алкогольні напої біля озера у Броварах. Учень 9-го класу місцевої школи відійшов від компанії прогулятися та більше його не бачили”, — повідомили у поліції.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка з’ясувала, що четверо підлітків відпочивали на берегу озера. 9-класник сказав, що піде до лісу прогулятися і зник.

“Першочерговими розшуковими діями із застосуванням службових собак та використанням ехолоту працівниками ДСНС встановили, що хлопець ходив по лісу та декілька разів купався в озері”, — зазначено у повідомленні.

До розшуку зниклого підлітка залучився весь особовий склад Броварського відділу поліції, наряди ГРПП, дільничних офіцерів поліції, національна гвардія, ювенальна превенція, громадські формування та кінологи.

Орієнтування про розшук хлопця розмістили у соціальній мережі Facebook та серед абонентів мобільного зв’язку у рамках пошукового сервісу. Хлопця шукали майже добу. На сьогодні була запланована робота водолазів. Вони й знайшли потонулого хлопця без ознак насильницької смерті в озері в Броварах.