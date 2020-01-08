В Броварах мужчина застрял в выгребной яме
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. В Броварах спасатели доставали мужчину, который застрял в выгребной яме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.
Сообщается, что 7 января в 11:00 в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение о том, что в Броварах человеку нужна помощь.
"На место вызова направлены спасатели 56-й Государственной пожарно-спасательной части города Бровары. По прибытию спасателей установлено, что мужчина застрял в выгребной яме. Спасатели с помощью спасательной веревки вытащили мужчину из ямы", - говорится в сообщении.
Напомним, в Кировоградской области мужчина упал в выгребную яму.