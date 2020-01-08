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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 113684 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 15:49 • 134216 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 107595 просмотра

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5 марта, 08:58 • 109242 просмотра

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В Броварах мужчина застрял в выгребной яме

В Броварах мужчина застрял в выгребной яме

Киев  •  УНН

 • 12613 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. В Броварах спасатели доставали мужчину, который застрял в выгребной яме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.

Сообщается, что 7 января в 11:00 в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение о том, что в Броварах человеку нужна помощь.

"На место вызова направлены спасатели 56-й Государственной пожарно-спасательной части города Бровары. По прибытию спасателей установлено, что мужчина застрял в выгребной яме. Спасатели с помощью спасательной веревки вытащили мужчину из ямы", - говорится в сообщении.

Напомним, в Кировоградской области мужчина упал в выгребную яму.

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