У Броварах чоловік застряг у вигрібній ямі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. У Броварах рятувальники доставали чоловіка, який застряг у вигрібній ямі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Київській області.
Повідомляється, що 7 січня о 11:00 до оперативно–диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення про те, що у Броварах людині потрібна допомога.
"На місце виклику направлено рятувальників 56-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Бровари. По прибуттю рятувальників встановлено, що чоловік застряг у вигрібній ямі. Рятувальники за допомогою рятувальної мотузки витягли чоловіка з ями", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Кіровоградщині чоловік упав у вигрібну яму.