В Белом доме пытались найти обоснование замораживания помощи Украине - СМИ

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни пытался найти обоснование действиям по заморозке военной помощи Украине в размере около 400 млн долларов уже после принятия данного решения. Об этом говорится в статье, опубликованной в понедельник в газете The Washington Post, которая ссылается на свои источники в вашингтонской администрации, передает УНН.

По их данным, в ходе проведения юрисконсультом Белого дома внутренней проверки выяснилось, что Малвэни в августе в переписке требовал у должностных лиц административно-бюджетного управления (АБУ) Белого дома “постфактум обоснование” мер по удержанию помощи Украине. Он хотел узнать, “существует ли юридическое обоснование” этого шага и как долго военная помощь может быть заблокирована.

В рамках внутренней проверки, которая связана с инициированной демократами в Палате представителей Конгресса США процедурой импичмента американского президента Дональда Трампа, были изучены сотни документов. Источник издания указал, что юристы Белого дома “выражают обеспокоенность тем, что в ходе проверки были обнаружены какие-то нелицеприятные разговоры и факты, которые могут как минимум привести в замешательство президента”. Как отмечает The Washington Post, пока неясно, представляет ли переписка Малвэни “какие-либо проблемы юридического характера” для Трампа в рамках процедуры импичмента, но некоторые сотрудники Белого дома опасаются, что они могут привести к проблемам политического характера.

Как отмечал УНН ранее, топ-дипломат США подтвердил принцип “услуга за услугу” в отношениях с Украиной.

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