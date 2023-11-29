У берегов Японии разбился военный самолет США у берегов Японии

В среду, 29 ноября, у берегов Японии разбился американский военный самолет Osprey. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Предварительно на борту американского летательного аппарата находилось восемь военнослужащих. Отмечается, что береговая охрана Японии направила патрульные катера и самолеты к острову Якусима, где упал вертолет.

Местные рыбаки говорят, что в этом районе нашли трех человек в окружающих водах, но их состояние неизвестно. Представитель правительства префектуры заявил, что авария произошла возле аэропорта острова, где в тот же день успешно приземлился другой Osprey.

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Очевидцы авиакатастрофы рассказали, что у самолета горел левый двигатель, когда он падал.

Дополнение

V-22 Osprey эксплуатируется морской пехотой США, ВМС США и силами обороны Японии.

Ранее развертывание Osprey в Японии вызывало споры, поскольку критики утверждали, что он подвержен авариям. Военные США и Японии, напротив, заявляли, что это безопасно.

Напомним,

В южнокорейские, американские и японские военные провели свои первые в истории трехсторонние воздушные учения в ответ на развивающуюся ядерную угрозу Северной Кореи.