Туск планирует встретиться с Порошенко в Брюсселе
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Председатель Европейского совета Дональд Туск 13 мая проведет двухстороннюю встречу с действующим президентом Украины Петром Порошенко, а так же с лидерами Азербайджана Ильхамом Алиевым и Молдавии Павлом Филипом. Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter, передает УНН.
"В настоящий момент у Туска будет три двусторонних контакта на встрече "Восточного партнерства" 13 мая в Брюсселе: Порошенко, Филип и Алиев", - написал Йозвяк.
Напомним, ранее Йозвяк сообщал о планах проведения совместного обеда лидеров шести стран Восточного партнерства, к которым относится и Украина, с президентом Европейского совета в Брюсселе 13 мая.
Как сообщал УНН, в Европейской комиссии заявили о возможности проведения встречи лидеров Европейского Союза с Владимиром Зеленским, набравшим большинство голосов на выборах президента Украины.