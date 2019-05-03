Туск планирует встретиться с Порошенко в Брюсселе

"В настоящий момент у Туска будет три двусторонних контакта на встрече "Восточного партнерства" 13 мая в Брюсселе: Порошенко, Филип и Алиев", - написал Йозвяк.



Напомним, ранее Йозвяк сообщал о планах проведения совместного обеда лидеров шести стран Восточного партнерства, к которым относится и Украина, с президентом Европейского совета в Брюсселе 13 мая.



Как сообщал УНН, в Европейской комиссии заявили о возможности проведения встречи лидеров Европейского Союза с Владимиром Зеленским, набравшим большинство голосов на выборах президента Украины.