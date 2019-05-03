Туск планує зустрітися з Порошенком в Брюсселі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Голова Європейської ради Дональд Туск 13 травня проведе двосторонню зустріч з чинним президентом України Петром Порошенко, а так само з лідерами Азербайджану Ільхамом Алієвим і Молдавії Павлом Філіпом. Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк в Twitter, передає УНН.
"На даний момент у Туска буде три двосторонніх контакти на зустрічі "Східного партнерства" 13 травня в Брюсселі: Порошенко, Філіп і Алієв", - написав Йозвяк.
Нагадаємо, раніше Йозвяк повідомляв про плани проведення спільного обіду лідерів шести країн Східного партнерства, до яких відноситься і Україна, з президентом Європейського ради в Брюсселі 13 травня.
Як повідомляв УНН, в Європейській комісії заявили про можливість проведення зустрічі лідерів Європейського Союзу з Володимиром Зеленським, які набрали більшість голосів на виборах президента України.