Турецкий университет оказал помощь Украине в борьбе с COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 40623 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 49705 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 64303 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 64794 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 91877 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 77492 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101546 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105465 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130635 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Турецкий университет оказал помощь Украине в борьбе с COVID-19

Турецкий университет оказал помощь Украине в борьбе с COVID-19

Киев  •  УНН

 • 14891 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Университет Башкент, что в Анкаре, направил партию гуманитарной помощи Украине для борьбы с коронавируса. Об этом в Twitter написал посол Украины в Турции Андрей Сибига, передает УНН.

“Настоящий друг познается в беде. Благодарим Университет Башкент за первую партию гуманитарнои помощи, предоставленной Украине для борьбы с COVID-19 (3500 хирургических масок и 100 халатов). Солидарность и взаимопомощь станут залогом нашего успеха в преодолении всемирной пандемии”, — написал дипломат.

Кроме того, Посольство Украины в Турции также сообщило о помощи одного из крупнейших турецких инвесторов.

“Поддержка друзей в это время важна, как никогда. Искренне благодарны одном из крупнейших турецких инвесторов в Украине lifecell, который:
— обеспечил ИВЛ 2 больницы (Киев, Умань)
— предоставил 20Гб интернета и 1500 мин. для 15 тыс. украинских врачей
— предлагает особые условия пользования моб. связью для Украины”, — отметили в посольстве.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора, состоявшегося в конце марта, договорились о том, что две страны совместно прилагать усилия для сохранения торговли и поддержки экономик.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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