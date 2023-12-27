Турецкий Президент Эрдоган сравнил премьер-министра Израиля Нетаньяху с Гитлером
Киев • УНН
Эрдоган сравнивает Нетаньяху с Гитлером, обвиняя его в зверствах в Газе; Нетаньяху возражает, ссылаясь на послужной список Эрдогана в отношении курдов и свободы прессы.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в среду, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ничем не отличается от Адольфа Гитлера, и сравнил атаки Израиля на Газу с обращением нацистов с евреями. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Они раньше плохо говорили о Гитлере. Какая вам разница с Гитлером? Они собираются заставить нас скучать по Гитлеру. Или то, что делает этот Нетаньяху, является чем то, что делал Гитлер? Нет. Он богаче Гитлера, он получает поддержку Запада. Из Соединенных Штатов поступает разная поддержка. И что они сделали со всей этой поддержкой? Они убили более 20 тысяч жителей Газы.
Детали
Эрдоган также заявил, что Турция будет приветствовать учёных и ученых, которые подвергаются преследованиям за их взгляды на конфликт в Газе, добавив, что западные страны, которые поддерживают Израиль, являются соучастниками того, что он назвал военными преступлениями.
Нетаньяху ответил, что турецкий президент должен быть последним человеком, который будет читать лекции Израилю.
Эрдоган, совершающий геноцид против курдов, являющийся мировым рекордсменом по заключению журналистов, выступающих против его правления, является последним человеком, который может проповедовать нам мораль.
Дополнительно
Несмотря на критику Израиля, Турция поддерживает коммерческие связи, вызывая негативную реакцию со стороны оппозиционных партий и Ирана. Анкара говорит, что торговля с Израилем резко упала с 7 октября, когда палестинская боевая группировка ХАМАС начала смертоносную трансграничную атаку, в результате которой погибло 1200 человек, что побудило Израиль начать войну против ХАМАС.
В отличие от своих западных союзников и некоторых арабских стран, Турция не считает ХАМАС террористической организацией.
Турецкий Президент Эрдоган сравнил премьер-министра Израиля Нетаньяху с Гитлером
Эрдоган сравнивает Нетаньяху с Гитлером, обвиняя его в зверствах в Газе; Нетаньяху возражает, ссылаясь на послужной список Эрдогана в отношении курдов и свободы прессы.
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