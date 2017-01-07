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Турция и Ирак обсудили военное присутствие вблизи Мосула

Турция и Ирак обсудили военное присутствие вблизи Мосула

Киев • УНН

 • 8543 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым 7 января в Багдаде провел переговоры со своим иракским коллегой Хайдером аль-Абаде в попытке решить спор вокруг турецких войск, действовавших вблизи иракского города Мосул, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Х.Абади заявил на совместной пресс-конференции, что турецкая делегация "подчеркнула, что этот вопрос будет решен должным образом в короткий период времени".

Б.Йилдирим пытался подчеркнуть важность суверенитета Ирака. "Мы не допустим и не будем участвовать в любой попытке или действиях нарушения вашего суверенитета", - сказал он.

Около 500 турецких военнослужащих прибыли в район Башика, что на северо-востоке от Мосула в прошлом году без разрешения Багдада.

Ирак потребовал их вывода, заявляя, что они нарушают иракский суверенитет.

Мосул является одним из центральных пунктов интенсивной кампании иракских войск, которые поддерживают военно-воздушные силы США, курдские и шиитские ополченцы. Эта коалиция стремится вернуть себе контроль над городом, в котором сейчас господствуют боевики группировки "Исламское государство".

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