Ту-95МС вылетели с "Оленья": Возможны пуски ракет

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  144723 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  142519 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  144865 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  296890 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  136806 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  134757 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  153834 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143257 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145390 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153440 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

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Публикации

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28 марта 2024, 13:27  •  296890 просмотра
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Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  300552 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  656763 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  604147 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  614554 просмотра

Ту-95МС вылетели с "Оленья": Возможны пуски ракет

Группа российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС поднялась в воздух с аэродрома "Оленя", вероятно, для выполнения боевой задачи, запуск ракет ожидается между 3-4 часами утра, которые могут достичь воздушного пространства Украины около 4:30-5:30 утра.

Война •   •  6293 просмотра
Ту-95МС вылетели с "Оленья": Возможны пуски ракет

российская тактическая авиация активна на востоке Украины

Военно-воздушные силы Украины информируют об активности вражеской тактической авиации на востоке страны, что создает угрозу авиаударов по прифронтовым регионам.

Война •   •  7193 просмотра
российская тактическая авиация активна на востоке Украины

В Хмельницкой области прогремели взрывы

В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы.

Война •   •  11950 просмотра
В Хмельницкой области прогремели взрывы

Энергоблок Хмельницкой АЭС запущен после ремонта

Энергоблок Хмельницкой АЭС был подключен к сети после ремонта, сейчас он производит 300 МВт-ч, а после снятия ограничений планирует увеличить производство электроэнергии.

Война •   •  13125 просмотра
Энергоблок Хмельницкой АЭС запущен после ремонта

Восстановление после российских атак: президент выразил благодарность энергетикам, ремонтникам и строителям

Президент Зеленский поблагодарил энергетиков, ремонтные бригады и строителей за их неутомимые усилия в восстановлении электроэнергии и инфраструктуры после российских ударов.

Война •   •  13989 просмотра
Восстановление после российских атак: президент выразил благодарность энергетикам, ремонтникам и строителям

российские беспилотники атакуют в нескольких регионах Украины

Военно-воздушные Силы Украины сообщили о многочисленных группах беспилотников, обнаруженных в разных регионах Украины.

Война •   •  12924 просмотра
российские беспилотники атакуют в нескольких регионах Украины

В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве, столице Украины, объявлена воздушная тревога.

Война •   •  14685 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога

российские беспилотники "Шахед" атакуют Одесскую область

Военно-Воздушные Силы Украины информируют о нескольких группах беспилотников "Шахед" иранского производства, запущенных из Черного моря в направлении Одесской области.

Война •   •  15041 просмотра
российские беспилотники "Шахед" атакуют Одесскую область

российский обстрел Харькова: гражданский человек получил ранения

В результате российского обстрела жилого квартала в Шевченковском районе Харькова ранен мирный житель.

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российский обстрел Харькова: гражданский человек получил ранения

Сдержанный оптимизм: После встреч с Польшей есть надежда на решение проблемы - Высоцкий

Украина и Польша провели длительные переговоры с участием представителей профильных ассоциаций, которые породили сдержанный оптимизм относительно разрешения споров и налаживания будущего сотрудничества.

Экономика •   •  18639 просмотра
Сдержанный оптимизм: После встреч с Польшей есть надежда на решение проблемы - Высоцкий