Ту-95МС вылетели с "Оленья": Возможны пуски ракет

С аэродрома "Оленья" вылетела группа стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко, передает УНН.

Детали

Согласно полученной информации, с аэродрома "Оленья" вылетела группа стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Поэтому, если этот вылет считать боевым, возможны пуски ракет.

Прогнозируемое время пусков ракет такое: примерно между 3:00 и 4:00 утра. Если пуски состоятся, ракеты могут находиться в воздушном пространстве Украины примерно между 4:30 и 5:30 утра.

В Киеве объявлена воздушная тревога