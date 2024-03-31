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Ту-95МС вылетели с "Оленья": Возможны пуски ракет
Группа российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС поднялась в воздух с аэродрома "Оленя", вероятно, для выполнения боевой задачи, запуск ракет ожидается между 3-4 часами утра, которые могут достичь воздушного пространства Украины около 4:30-5:30 утра.
российская тактическая авиация активна на востоке Украины
Военно-воздушные силы Украины информируют об активности вражеской тактической авиации на востоке страны, что создает угрозу авиаударов по прифронтовым регионам.
В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы.
Энергоблок Хмельницкой АЭС запущен после ремонта
Энергоблок Хмельницкой АЭС был подключен к сети после ремонта, сейчас он производит 300 МВт-ч, а после снятия ограничений планирует увеличить производство электроэнергии.
Восстановление после российских атак: президент выразил благодарность энергетикам, ремонтникам и строителям
Президент Зеленский поблагодарил энергетиков, ремонтные бригады и строителей за их неутомимые усилия в восстановлении электроэнергии и инфраструктуры после российских ударов.
российские беспилотники атакуют в нескольких регионах Украины
Военно-воздушные Силы Украины сообщили о многочисленных группах беспилотников, обнаруженных в разных регионах Украины.
В Киеве объявлена воздушная тревога
В Киеве, столице Украины, объявлена воздушная тревога.
российские беспилотники "Шахед" атакуют Одесскую область
Военно-Воздушные Силы Украины информируют о нескольких группах беспилотников "Шахед" иранского производства, запущенных из Черного моря в направлении Одесской области.
российский обстрел Харькова: гражданский человек получил ранения
В результате российского обстрела жилого квартала в Шевченковском районе Харькова ранен мирный житель.
Сдержанный оптимизм: После встреч с Польшей есть надежда на решение проблемы - Высоцкий
Украина и Польша провели длительные переговоры с участием представителей профильных ассоциаций, которые породили сдержанный оптимизм относительно разрешения споров и налаживания будущего сотрудничества.