В этом году на медицинское обеспечение ВСУ планируется выделить более 350 млн грн

"В этом году на медицинское обеспечение Вооруженных сил Украины планируется выделить почти 353 млн грн, что более чем на треть больше, чем в прошлом году. 205 млн из этих средств будет потрачено на закупку медикаментов и, соответственно, 93 млн на закупку медицинского оборудования", - сказала она.

Также она отметила, что в прошлом году на медицинское обеспечение Вооруженных сил Украины Министерство обороны Украины получило около 258 млн грн и почти все эти средства были потрачены на закупку медикаментов и медицинского оборудования.

Кроме этого, продолжается работа по обеспечению ВСУ медицинской техникой. Сейчас Минобороны уже заключило контракты на закупку 60 медицинских автомобилей, которые были протестированы и прошли проверку в районе проведения антитеррористической операции. Контракт на закупку еще 100 машин будет заключен в ближайшее время. Для усиления лечебно-эвакуационного обеспечения войск в оперативное распоряжение командования подразделений введены мобильно-лекарственные сестринские бригады из состава военно-медицинских клинических центров регионов и военных госпиталей, с целью приближения квалифицированной медицинской помощи к переднему краю в определенных районах развернули 4 военных мобильных госпиталя.

Напомним, почти 50 млн грн выделили на улучшение центра миротворчества в Яворове.