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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Цены на топливо в течение суток не изменились - мониторинг АЗС

Киев • УНН

 • 11720 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. По данным мониторинга цен на топливо на украинских АЗК, по состоянию на 27 апреля, средняя стоимость бензина марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 26,91 грн за литр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные мониторинга компании WOG.

Цены на топливо в течение суток не изменились - мониторинг АЗС

Так, средняя цена на бензин марки А-92 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 25,75 грн. А-95 + на указанных АЗК стоит в среднем 28,17, а ДТ - в среднем 24,20 грн за литр.

В то же время, средняя стоимость горючего марки А-92 на таких АЗК, как Амик, TNK-BP и KLO составляет 24,56 грн за литр, А-95 - 25,49 грн за литр, А-95 + - 26,93 грн за литр. Средняя стоимость ДТ достигает 22,93 грн за литр.

На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal, средняя стоимость горючего марки А-92 составляет 23,22 грн за литр, А-95 - 23,74, А-95 + - 24,61 грн за литр и ДТ - 21,67 грн за литр.

Цены на сжиженный газ:

на таких АЗК, как WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar, средняя стоимость автомобильного газа составляет 11,91 грн за литр;

на АЗС Амик, TNK-BP и KLO - 11,79 грн на литр;

на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal - 11,36 грн на литр.

Напомним, как сообщал УНН, по оценкам экспертов, рост цен на бензин обусловило подорожание нефтепродуктов на границе .

Украинские Национальные Новости

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