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Цены на нефть растут после семидневной "полосы неудач"

Цены на нефть растут после семидневной "полосы неудач"

Киев  •  УНН

 • 22087 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре в понедельник утром в ходе торгов выросли в цене до 67,23 доллара за баррель.

По данным Bloomberg по состоянию на 12:33, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 3,15%.

При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 64,09 доллара за баррель, прибавив 3,14%.

Детали

Цены на нефть выросли в понедельник, оправившись от семидневной полосы неудач - при поддержке ослабления доллара, хотя опасения по поводу роста числа случаев коронавируса штамма Delta привели к осторожным торгам, пишет Reuters.

Обе эталонные марки на прошлой неделе имели наибольшее за неделю падение за более чем девять месяцев - Brent упала примерно на 8%, а WTI упала примерно на 9% - поскольку рынки готовились к снижению спроса на топливо во всем мире из-за всплеска пандемии.

Что было ранее

18 июля Организация стран-экспортеров нефти, Россия и их союзники, группа, известная как ОПЕК+, пришла к соглашению об ограничении добычи нефти до 31 декабря 2022 года. С августа добыча будет увеличена на 400 баррелей в сутки - до постепенной отмены ограничений добычи (сейчас 5,8 млн баррелей в сутки), до конца сентября 2022 года.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта 2020-го пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен - на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.

12 апреля 2020-го страны-члены ОПЕК+, в том числе РФ, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии.

Заключенное соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи предусматривало ограничения добычи до конца 2020 года на 7,7 млн баррелей в сутки. В апрельском соглашении ОПЕК+ производителям было предложено сокращение добычи до 5,8 млн баррелей в день с начала 2021-го до конца апреля 2022 года. Впрочем, условия изменили на встрече 3 декабря 2020 года.

Страны ОПЕК+, в том числе РФ, 3 декабря прошлого года договорились оставить в силе ограничения на добычу нефти, которые действовали с весны 2020 года. Однако, с определенными послаблениями. Так, ОПЕК+ подтвердила договоренности о возврате на рынок 2 млн баррелей, но возвращение должно быть постепенным, с учетом ситуации на рынке. Условия соглашения договорились пересматривать ежемесячно.

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