Цена нефти Brent достигла 57 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте в пятницу утром выросли в цене до 57,06 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:18, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,37%.
При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 53,93 доллара за баррель, потеряв 0,30%.
Добавим, во время встречи ОПЕК в Вене 30 ноября картель договорился о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в день.
Впоследствии, 10 декабря, страны вне ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти на 558 тыс. баррелей в день.