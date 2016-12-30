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Цена нефти Brent достигла 57 долл. за баррель

Цена нефти Brent достигла 57 долл. за баррель

Киев • УНН

 • 7105 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте в пятницу утром выросли в цене до 57,06 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:18, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,37%.

При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 53,93 доллара за баррель, потеряв 0,30%.

Добавим, во время встречи ОПЕК в Вене 30 ноября картель договорился о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в день.

Впоследствии, 10 декабря, страны вне ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти на 558 тыс. баррелей в день.

Украинские Национальные Новости

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