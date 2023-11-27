Циклон смещается на север, ликвидация последствий снегопада продолжается

Последствия непогоды, которая сопровождалась снегопадом, до сих пор ликвидируют в ряде областей на юге и в центральной части Украины, при этом эпицентр циклона смещается на север. Об этом сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Эпицентр циклона смещается на север - сообщили в ГСЧС Украины.

Детали

Как сообщается, на 14 часов понедельника, 27 ноября, по информации Укравтодора, проезд на дорогах общего пользования был обеспечен.

Однако, до сих пор перекрыто движение транспорта на 12 автодорогах: в Николаевской (8), Одесской (3) и Кировоградской (1) областях. При этом на автодорогах запрещено движение тяжеловесных транспортных средств в Николаевской (1), Черкасской (3), Одесской (1), Кировоградской (1).

На территории Украины стало меньше обесточенных городов и сел - до сих пор без света остаются 1638 населенных пунктов в 17 областях.

Подразделения ГСЧС отбуксировали 1130 транспортных средств, убрали 164 дерева.

Одесская область:

Подразделения ГСЧС привлекались 216 раз, отбуксировано 533 авто. Убрано 44 дерева, оказана помощь 1 тыс. 658 лицам, из них 117 детям. Установлен 1 передвижной пункт обогрева.

Черкасская область:

Отбуксировано 60 авто, убрано 25 деревьев, 1 билборд. Подразделением ГСЧС установлен передвижной пункт обогрева.

Кировоградская область:

Вблизи села Великая Виска Новоукраинского района ликвидирована пробка, протяженностью 2 км. На обочине стоят 30 грузовых автомобилей. Отбуксировано 204 авто, убрано 41 дерево, оказана помощь 310 лицам. Развернуто 4 пункта обогрева.

Николаевская область:

Подразделения ГСЧС привлекались 58 раз, отбуксировано 108 автомобилей, убрано 17 деревьев. Дополнительно привлечен шнекороторный снегоочиститель ГСЧС.

По информации Нацполиции в местах временного отстоя на территории Днепропетровской, Одесской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Киевской областей находится около 1735 грузовых транспортных средств.

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