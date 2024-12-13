Центры по "переписыванию" истории о Второй мировой войне россияне открыли на ВОТ Донецкой области
Киев • УНН
Во временно оккупированном Донецке открыли фейковые волонтерские центры для подготовки к 80-летию "победы". Центры распространяют пропаганду и искаженную историю о роли россии во Второй мировой войне.
"Волонтерские" центры по подготовке к празднованию 80-летия "победы" кремль открыл во временно оккупированном Донецке. На самом деле, эти фейковые ячейки занимаются пропагандой, направленной на искажение истории о Второй мировой войне. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Отмечается, что эти "центры" активно распространяют идеи о роли России как единственного победителя в войне, минимизируя участие Украины, ее народа и армии в борьбе с нацизмом.
Это часть путинской стратегии, которая заключается в переписывании истории и отрицании вклада Украины в победу над гитлеровской Германией
По информации ЦНС, подобные манипуляции имеют целью не только обесценить героические подвиги украинцев во время Второй мировой войны, но и усилить идеологический контроль над временно оккупированными территориями.
Напомним
На временно оккупированных территориях ввели принудительные пропагандистские собрания для школьников и работников госучреждений. Мероприятия направлены на распространение искаженной истории и антиукраинских нарративов.