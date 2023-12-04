Цена золота достигла рекордных $2135
Киев • УНН
Цены на золото достигли рекордной отметки $2 135,39 за унцию на фоне ожиданий снижения процентных ставок в США и конфликта в секторе Газа, что повысило его привлекательность как надежного хранилища.
Цена на золото поднялась до новых высот и установила новый рекорд в 2135,39 долларов за унцию. Об этом пишет The Economist, передает УНН.
Детали
Рост происходит после того, как те, кто торгует драгоценным металлом, все больше уверены, что центральный банк США снизит процентные ставки в новом году. Кроме того, война в секторе Газа способствует тому, что все больше людей ищут золото как безопасную финансовую гавань.
Предыдущий рекорд был установлен в 2020 году, во время пандемии коронавируса.
В то же время ожидание снижения процентной ставки от Федерального резерва - ФРС - ослабили доллар. Это помогло сделать золото более доступной инвестицией для людей из других стран.
Цены на золото намерены достичь новых максимумов в следующем году и могут оставаться выше уровня 2000 долларов, считают аналитики, ссылаясь на геополитическую неопределенность, вероятное ослабление доллара США и возможное снижение процентной ставки.
Барт Мелек - руководитель отдела товарных стратегий в TD Securities, ожидает, что цены на золото составят в среднем 2100 долларов США во втором квартале 2024 года, а сильные закупки центрального банка США будут выступать ключевым катализатором в повышении цен.
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Цена золота достигла рекордных $2135
Цены на золото достигли рекордной отметки $2 135,39 за унцию на фоне ожиданий снижения процентных ставок в США и конфликта в секторе Газа, что повысило его привлекательность как надежного хранилища.
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