Цена на золото достигла нового рекорда - более 2100 долларов за унцию
Киев • УНН
Золото поднялось до исторического максимума - спотовые цены пересекли рубеж 2100 долларов за унцию; при этом, глобальный ажиотаж на слитки, похоже, продолжится.
Драгоценный металл побил свой предыдущий рекорд, установленный в августе 2020 года, на фоне роста ожиданий относительно снижения ставок в США. Об этом сообщает УНН с ссылкой на Bloomberg.
Детали
В понедельник цена на золото выросла до рекордного уровня 2135 долларов США, что значительно выше предыдущего исторического максимума в 2075 долларов США. Тенденция роста цены золота была усилена рядом данных, свидетельствующих о замедлении инфляции в США, а также влиянием предположений, что Федеральная резервная система (ФРС) США может снизить процентные ставки. Последнее подкрепляется в частности комментариями председателя ФРС Джерома Пауэлла, - соответствующую информацию трейдеры распознали как "зеленый свет" чтобы усилить активность в приобретении безопасных ценностей.
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Как указывает Bloomberg, сегодняшняя прочность драгоценного металла была также подкреплена более значительным спектром факторов: от волны закупок правительствами и центральными банками до геополитической неопределенности, поскольку 41% населения планеты должно пойти на выборы в следующем году.
Золото является ответом на многие вещи на данный момент - будь то продолжение инфляции, снижение ставок или неопределенность с продолжающимися очень дорогими войнами
Справка
Согласно заключению аналитиков, золото подорожало более чем на 600% с начала нового тысячелетия, но цена все еще остается ниже максимума в 850 долларов (с поправкой на инфляцию), который был достигнут в январе 1980 года.
Дополнение
Как пишет издание CNBC, цены на желтый металл растут уже два месяца подряд. На это влияет война между Израилем и ХАМАС. Золото, как правило, хорошо работает в периоды экономической и геополитической неопределенности благодаря своему статусу надежного средства сохранения стоимости.
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Цена на золото достигла нового рекорда - более 2100 долларов за унцию
Золото поднялось до исторического максимума - спотовые цены пересекли рубеж 2100 долларов за унцию; при этом, глобальный ажиотаж на слитки, похоже, продолжится.
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