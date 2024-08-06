Во вторник цена биткойна выросла вместе с другими рисковыми активами, которые приходили в себя после значительных падений во время предыдущей сессии, когда эта крупнейшая криптовалюта мира опустилась до своего более пятимесячного минимума.

Пишет УНН с ссылкой на Investing.

За последние 24 часа биткойн вырос на 8,2% до 55 690,4 долларов по состоянию на 02:15 по восточноевропейскому времени (06:15 по Гринвичу). Токен упал до 49 000 долларов, прежде чем немного восстановить свои позиции.Цены на более широкие криптовалюты также несколько восстановили падение понедельника, следуя за восстановлением на фондовых рынках. Но настроения в отношении рисковых активов все еще остаются довольно неустойчивыми.

Восстановление биткойна неопределенное на фоне падения рисковых активов Хотя крупнейшая криптовалюта мира восстановила часть своих недавних потерь, более значительное восстановление остается сомнительным на фоне постоянных опасений относительно рецессии в США и длительного падения на фондовых рынках. Криптовалютные рынки были особенно уязвимыми к рискованному падению, учитывая их высокоспекулятивную природу.

Настроения в отношении биткоина уже были напряженными из-за сообщений о том, что правительство США мобилизовало не менее 2 миллиардов долларов токенов для потенциальной продажи.

За последние сутки биткойн вырос на 8,2%, достигнув 55 690,4 долларов. После падения до 49 000 долларов, криптовалюта частично восстановила свои позиции. Цены на другие криптовалюты также слегка восстановились после понедельничного спада, следуя вслед за позитивными изменениями на фондовых рынках. Однако настроения в отношении рисковых активов остаются неопределенными.

Восстановление биткойна остается нестабильным на фоне беспокойства относительно потенциальной рецессии в США и длительных потерь на фондовых рынках. Криптовалютные рынки испытали особенно сильное влияние от снижения рыночной стоимости рискованных активов, что связано с их высокой спекулятивностью. Настроения по биткойну уже были под давлением из-за новостей о том, что правительство США могло бы продать активы на сумму около 2 миллиардов долларов. Накануне президентских выборов 2024 года неопределенность относительно регуляторных изменений также влияет на осторожный подход трейдеров к криптовалютам.

Беспокойство из-за потенциальной продажи активов правительством и экономические трудности вызвали отток средств из криптовалют. По данным компании по управлению цифровыми активами Coinshares, на прошлой неделе из криптовалютных инвестиционных продуктов было выведено примерно 528 миллионов долларов.

Подавляющее большинство этих выводов средств пришлось на биткоин и эфир, что отражает общий пессимизм на рынке. Приток средств фиксировался только в коротких инструментах для биткоина, особенно после последних новостей о действиях правительства.

Торговля криптоинвестиционными продуктами сохранялась на уровне значительно ниже среднего, а недавно запущенные спотовые биржевые фонды, торгующие эфиром, не смогли вызвать значительный оптимизм.

Цены на криптовалюты сегодня восстановились, следуя за повышением биткойна, восстановив некоторые из последних резких потерь, однако они все еще остаются значительно ниже уровней прошлой недели.Эфир, вторая по популярности криптовалюта, выросла на 11,7% до 2 522,25 долларов, а ADA, SOL и XRP увеличились на 10-22%.

Мем-токен DOGE вырос на 15,9%. Рост цен на криптовалюты вызван подъемом американских фондовых фьючерсов и азиатских рынков, которые, кажется, несколько стабилизировались после сильного падения в понедельник.

Перспектива снижения процентных ставок в США также положительно повлияла на настроения, поскольку рынки ожидают дальнейшего снижения в сентябре из-за ухудшения экономических условий. Тем не менее, восстановление в сфере криптовалют остается весьма неуверенным, и высоко спекулятивная природа этого сектора сохраняет риск потенциальной новой распродажи.

Напомним,

В понедельник цена биткоина снизилась до минимума за последние пять месяцев, отражая общее падение на финансовых рынках из-за растущих опасений относительно замедления экономического роста в США, что уменьшило интерес к рискованным инвестициям.