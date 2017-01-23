Трех львовян будут судить за попытку совершения террористических актов

Прокуратура Львовской области направила в суд обвинительный акт в отношении трех жителей Львова и области, которые пытались совершить действия по насильственному захвату государственной власти, двое из которых готовились к совершению террористических актов на территории Львова и области.

В частности, последние планировали несколько взрывов на железнодорожных путях в пределах города и области. Для этого в течение июня-августа 2016 г. проводили осмотр железнодорожных путей, испытали устройство инициирования взрыва, приобрели электродетонаторы и запалы для изготовления взрывных устройств и хранили их по месту жительства. Детали планировки и совершения террористических актов обсуждали во время совместных встреч во Львове. В то же время в ходе одной из таких встреч часть людей отказалась от намерения участвовать в совершении взрывов на железнодорожных путях.

Указанную группу лиц задержали еще на стадии приготовления террористического акта. Во время задержания преступников, один из них оказал активное сопротивление и ранил сотрудника службы безопасности.

Кроме того, во время санкционированных судом обысков у указанных лиц обнаружили и изъяли арсенал огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, в частности, гранатометы РПГ-7 с гранатами к нему и РПГ-26, автомат Калашникова и патроны к нему в количестве более 1000 штук, 8 единиц переработанного огнестрельного оружия, 2 кг взрывчатого вещества гексоген, 1 кг взрывчатого вещества тротил, вещества для изготовления в бытовых условиях 5 килограммов взрывчатого вещества, электродетонаторы, запалы и тому подобное.

В ходе следствия установлено, что накопление такого количества огнестрельного оружия было одним из пунктов плана действий, конечной целью которых должен был стать захват с использованием оружия и взрывчатки государственной власти в районах Львовской области, расположенных в горной и лесистой местности.

Для исполнения плана действий указанной группой лиц осуществлялся сбор информации о местах, в которых можно незаконным путем получить оружие, боеприпасы, взрывные устройства, подыскивание соучастников, обустроен тайник с запасами пищи и гранатой и тому подобное.

В дальнейшем, на следующих этапах реализации действий по захвату госвласти предусматривалось создание баз для укрытия, совершение грабежей и разбоев с целью завладения имуществом, деньгами, огнестрельным оружием, а также уничтожение имущества с целью проверки новых соучастников.

Сейчас следователями СБУ проводится дальнейшее расследование с целью установления всех соучастников преступления и розыска подозреваемого, который скрывается от правоохранительных органов.