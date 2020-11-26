Трамп помиловал своего экс-советника Флинна

"Для меня большая честь сообщить, что генерал Майкл Флинн получил полное помилование. Приветствую генерала Флинна и его замечательную семью, я знаю, что у вас теперь будет действительно фантастический День Благодарения!" - написал Трамп.

Как пишет "Радио Свобода", Флинн, отставной генерал армии, был одним из тех, кому предъявлены обвинения в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016 году.

Майкл Флинн дважды признавал себя виновным в даче ложных показаний ФБР о своих контактах с бывшим российским послом Сергеем Кисляком в период перед инаугурацией Трампа. Позже экс-советник сменил юридическую тактику, обвинив ФБР в попытке заманить его в ловушку.

Флинн был главным советником кампании Трампа во время президентских выборов 2016 года. После победы на выборах Трамп назначил его на одну из ключевых должностей в администрации - советника Белого дома по национальной безопасности.

Однако Флинн ушел с должности в феврале 2017 года, после того, как выяснилось, что он ввел в заблуждение вице-президента Майка Пенса в вопросе о своих контактах с тогдашним послом России.

В мае этого года Министерство юстиции закрыло дело против Флинна. Но федеральный судья, председательствовавший по делу Флинна, призвал к дальнейшему судебного рассмотрения этого вопроса.

Помилование Трампа остановит судебные процессы против Флинна.