ТОП-5 самых популярных товаров на карантине: что покупают украинцы

По его словам спросом, кроме масок и туалетной бумаги, пользуется также алкоголь.

“Во-первых, это защитные маски, дезинфицирующие средства, третье — продукты питания длительного хранения, туалетная бумага и алкоголь. Это то, что сегодня больше покупают, в условиях карантина”, — сказал он.

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Эксперт добавляет, что даже в условиях длительного карантина и вероятных трудностей с импортом продукции в Украину, вышеперечисленные позиции вряд ли станут дефицитными. Украина имеет все возможности их производить в достаточном количестве для “покрытия” внутреннего спроса, объясняет Новак.

“... по всем пяти позициям у нас, украинцев, есть возможности их производить. Например, относительно масок — здесь все будет зависеть от финансирования их производства, относительно дезинфицирующих — думаю хватит, реакция власти уже есть, а остальные продукты, бумага и алкоголь — с этим в Украине никогда проблем не было, собственного производства хватает более чем. Поэтому дефицита на этот товар не ожидаю ”, - резюмировал он.

Напомним, контроллеры назвали ТМ водки, не соответствующие госстандарту.

Зато, к наиболее надежным отечественным производителям алкоголя относятся: “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф”), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм“, ”Житник“, ”Малиновка“) и ООО ”Атлантис“ (ТМ ”Грин Дэй").