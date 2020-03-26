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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 81259 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 97210 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 101727 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:54 • 101068 просмотра

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5 марта, 15:49 • 108831 просмотра

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ТОП-5 самых популярных товаров на карантине: что покупают украинцы

ТОП-5 самых популярных товаров на карантине: что покупают украинцы

Киев  •  УНН

 • 55439 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. ТОП-5 самых популярных товаров, которые в условиях пандемии коронавируса и карантина покупают украинцы, назвал экономист Андрей Новак, передает УНН.

По его словам спросом, кроме масок и туалетной бумаги, пользуется также алкоголь.

“Во-первых, это защитные маски, дезинфицирующие средства, третье — продукты питания длительного хранения, туалетная бумага и алкоголь. Это то, что сегодня больше покупают, в условиях карантина”, — сказал он.

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Эксперт добавляет, что даже в условиях длительного карантина и вероятных трудностей с импортом продукции в Украину, вышеперечисленные позиции вряд ли станут дефицитными. Украина имеет все возможности их производить в достаточном количестве для “покрытия” внутреннего спроса, объясняет Новак.

“... по всем пяти позициям у нас, украинцев, есть возможности их производить. Например, относительно масок — здесь все будет зависеть от финансирования их производства, относительно дезинфицирующих — думаю хватит, реакция власти уже есть, а остальные продукты, бумага и алкоголь — с этим в Украине никогда проблем не было, собственного производства хватает более чем. Поэтому дефицита на этот товар не ожидаю ”, - резюмировал он.

Напомним, контроллеры назвали ТМ водки, не соответствующие госстандарту.

Зато, к наиболее надежным отечественным производителям алкоголя относятся: “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф”), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм“, ”Житник“, ”Малиновка“) и ООО ”Атлантис“ (ТМ ”Грин Дэй").

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