Только 1,3% дел о дезертирстве в Украине дошли до суда в 2024 году
Киев • УНН
Из почти 20 тысяч уголовных производств по дезертирству за 10 месяцев 2024 года в суд попало лишь 1,3%. Около 8 тысяч военных уже воспользовались возможностью добровольного возвращения на службу.
За 10 месяцев 2024 года только 1,3% дел о дизертирстве дошли до суда, пишет УНН со ссылкой на Opendatabot.
Детали
За 10 месяцев 2024 года было открыто 19 922 уголовных производств связанных с дезертирством. Дезертиров становится больше с каждым годом. Так, например, по сравнению с тем же периодом прошлого года таких дел стало больше в 3,7 раза. Только в 3% дел в этом году вручено подозрение, и только в 1,3% дела дошли на рассмотрение в суд.
Военнослужащие, которые во время действия военного положения впервые самовольно оставили место службы или совершили дезертирство, до 1 января 2025 года могут добровольно вернуться на службу и будут освобождены от уголовной ответственности - их дела будут закрыты.
Согласно данным Генеральной прокуратуры, за три месяца уже около 8 тысяч военнослужащих воспользовались этой возможностью.
Напомним
Почти 4 тысячи военнослужащих подали ходатайство о возвращении на службу после дезертирства, половину из них уже удовлетворили. Военные, которые вернутся до 1 января 2025 года, будут освобождены от уголовной ответственности.