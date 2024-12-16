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Только 1,3% дел о дезертирстве в Украине дошли до суда в 2024 году

Только 1,3% дел о дезертирстве в Украине дошли до суда в 2024 году

Киев  •  УНН

 • 3773 просмотра

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Из почти 20 тысяч уголовных производств по дезертирству за 10 месяцев 2024 года в суд попало лишь 1,3%. Около 8 тысяч военных уже воспользовались возможностью добровольного возвращения на службу.

За 10 месяцев 2024 года только 1,3% дел о дизертирстве дошли до суда, пишет УНН со ссылкой на Opendatabot.

Детали

За 10 месяцев 2024 года было открыто 19 922 уголовных производств связанных с дезертирством. Дезертиров становится больше с каждым годом. Так, например, по сравнению с тем же периодом прошлого года таких дел стало больше в 3,7 раза. Только в 3% дел в этом году вручено подозрение, и только в 1,3% дела дошли на рассмотрение в суд.

Военнослужащие, которые во время действия военного положения впервые самовольно оставили место службы или совершили дезертирство, до 1 января 2025 года могут добровольно вернуться на службу и будут освобождены от уголовной ответственности - их дела будут закрыты.

Согласно данным Генеральной прокуратуры, за три месяца уже около 8 тысяч военнослужащих воспользовались этой возможностью.

Напомним 

Почти 4 тысячи военнослужащих подали ходатайство о возвращении на службу после дезертирства, половину из них уже удовлетворили. Военные, которые вернутся до 1 января 2025 года, будут освобождены от уголовной ответственности.

Алина Волянская

Алина Волянская

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