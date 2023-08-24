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Тищенко заявил, что обнародованные записи якобы его разговоров на самом деле сгенерированы нейросетью

Тищенко заявил, что обнародованные записи якобы его разговоров на самом деле сгенерированы нейросетью

Киев • УНН

 • 908901 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Народный депутат Николай Тищенко анонсировал множественное появление фейковых записей его голоса на телеграм-каналах. Тищенко утверждает, что эта черная кампания инициирована владельцами мошеннических колл-центров, которые он совместно с депутатской ВСК активно закрывает по всей стране, передает УНН.

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«Профсоюз владельцев колл-центров наносит ответный удар! В ближайшее время в телеграм-каналах с сомнительной репутацией будут размещены аудиозаписи, в которых сгенерированный нейросетью голос бессвязно обсуждает некие договоренности о прекращении моей войны с колл-центрами. Этот голос не мой, и таких переговоров никогда не было, этот фейковый голос сгенерирован с помощью нейросети!» – заявил Николай Тищенко в видео на своем телеграм-канале.

Он утверждает, что все записи созданы с использованием нейросетей, которые работают по принципу недавно анонсированной компанией Apple Inc функции «Мой голос» в новой версии операционной сети для айфона.

«К сожалению, вынужден констатировать тот факт, что мошенничеством в колл-центрах занимаются очень технически подкованные молодые люди, которые контролируют часть телеграм-каналов в Украине и умеют пользоваться нейросетями. В интернете есть десятки нейросетей, позволяющих подделывать голоса, функция подделки голоса уже есть даже в новой версии операционной системы для iPhone и называется там "Мой голос", вы легко это можете проверить. Для публичных людей, у которых много контента с оригиналами голоса, нейросети уже являются серьезной проблемой. Эти технологии активно используют в россии, подделывая нейросети голоса известных лиц из Украины они создают пропагандистский контент!» – аргументирует Тищенко.

В ближайшее время Тищенко анонсирует закрытие колл-центров в Николаеве и Ивано-Франковске, а также уголовное преследование владельцев этих колл-центров, которые, по его мнению, скрываются в Монако, Мексике и Лондоне.

«Открытие колл-центров в Николаеве или Ивано-Франковске, подальше от Киева, не поможет! Владельцы колл-центров, скрывающиеся в Монако, Мексике или Лондоне, понесут наказание за свои преступления! Это война! Еще один фронт, который ослабляет украинскую обороноспособность! Ворует деньги у граждан Украины и Евросоюза! Тем самым нанося большой вред Украине, разрушая наш имидж и самое страшное, помогая агрессору!» - сообщил Тищенко и пообещал, что дальше будет очень горячо.

Украинские Национальные Новости

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