Тихановская заявила, что у нее отсутствует коммуникация с Лукашенко

“Коммуникация отсутствует. Мы постоянно говорили о диалоге. И это не должно быть Лукашенко, это должны быть люди из его окружения, которые могли бы взять на себя такую ответственность и начать разговор с людьми. Вот это будет шаг вперед со стороны режима”, — заявила Тихановская.

Она добавила, что оппозиция продолжает настаивать на диалоге.

“Мы до сих пор настаиваем на диалоге. Мы открыты к диалогу и хотели бы, чтобы все-таки этот диалог состоялся. Мы хотели привлечь медиаторов к этому диалогу, если у нас не получается напрямую договориться. То есть на наши просьбы режим не отвечает”, — подчеркнула Тихановская.

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В Беларуси с августа продолжаются массовые протесты с требованием отставки Александра Лукашенко, объявленного ЦИК победителем выборов президента, состоявшихся 9 августа этого года. Лукашенко руководит в Беларуси эту должность с 1994 года.

Тихановская участвовала в нынешних выборах в качестве кандидата. В мае, после того, как ЦИК отказала в регистрации кандидатом в президенты мужчине Светланы, блогеру Сергею Тихановскому, она зарегистрировала инициативную группу от своего имени. Мужчина стал руководителем ее избирательного штаба, впоследствии Сергея арестовали.

Ранее лидер белорусской оппозиции выразила желание встретиться с президентом России Владимиром Путиным.