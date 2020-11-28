Тихановская заявила, что у нее отсутствует коммуникация с Лукашенко
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отметила, что у неё коммуникация с Александром Лукашенко отсутствует. Об этом она сказала в интервью Радио Свобода, передает УНН.
“Коммуникация отсутствует. Мы постоянно говорили о диалоге. И это не должно быть Лукашенко, это должны быть люди из его окружения, которые могли бы взять на себя такую ответственность и начать разговор с людьми. Вот это будет шаг вперед со стороны режима”, — заявила Тихановская.
Она добавила, что оппозиция продолжает настаивать на диалоге.
“Мы до сих пор настаиваем на диалоге. Мы открыты к диалогу и хотели бы, чтобы все-таки этот диалог состоялся. Мы хотели привлечь медиаторов к этому диалогу, если у нас не получается напрямую договориться. То есть на наши просьбы режим не отвечает”, — подчеркнула Тихановская.
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В Беларуси с августа продолжаются массовые протесты с требованием отставки Александра Лукашенко, объявленного ЦИК победителем выборов президента, состоявшихся 9 августа этого года. Лукашенко руководит в Беларуси эту должность с 1994 года.
Тихановская участвовала в нынешних выборах в качестве кандидата. В мае, после того, как ЦИК отказала в регистрации кандидатом в президенты мужчине Светланы, блогеру Сергею Тихановскому, она зарегистрировала инициативную группу от своего имени. Мужчина стал руководителем ее избирательного штаба, впоследствии Сергея арестовали.
Ранее лидер белорусской оппозиции выразила желание встретиться с президентом России Владимиром Путиным.