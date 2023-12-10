Территория Грузии не используется для обхода санкций, введенных ЕС против России - спикер парламента Грузии

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в очередной раз заверил, что территория Грузии не используется для обхода санкций, которые введены ЕС против России из-за полномасштабного вторжения в Украину, сообщает проект SOVA, пишет УНН.

Детали

Шалва Папуашвили опроверг заявления о том, что территория Грузии используется для обхода санкций, которые введены ЕС против России.

Правительство Грузии придерживается международных санкций и придерживается введенного принципа, отметил Папуашвили. Поэтому любая информация, в которой может быть намек о том, будто с помощью Грузии удается обходить санкции, является абсолютной ложью, - отметил Папуашвили.

Напомним

Канада объявила о введении запрета прямого импорта российских бриллиантов.

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