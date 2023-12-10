Территория Грузии не используется для обхода санкций, введенных ЕС против России - спикер парламента Грузии
Киев • УНН
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заверил, что Грузия не позволяет использовать свою территорию для обхода санкций ЕС против России. Он назвал такие заявления ложью, подтвердив приверженность международным санкциям.
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в очередной раз заверил, что территория Грузии не используется для обхода санкций, которые введены ЕС против России из-за полномасштабного вторжения в Украину, сообщает проект SOVA, пишет УНН.
Детали
Шалва Папуашвили опроверг заявления о том, что территория Грузии используется для обхода санкций, которые введены ЕС против России.
Правительство Грузии придерживается международных санкций и придерживается введенного принципа, отметил Папуашвили. Поэтому любая информация, в которой может быть намек о том, будто с помощью Грузии удается обходить санкции, является абсолютной ложью,
Напомним
Канада объявила о введении запрета прямого импорта российских бриллиантов.
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Территория Грузии не используется для обхода санкций, введенных ЕС против России - спикер парламента Грузии
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заверил, что Грузия не позволяет использовать свою территорию для обхода санкций ЕС против России. Он назвал такие заявления ложью, подтвердив приверженность международным санкциям.
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