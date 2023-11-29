"Теперь Маску осталось приехать в Украину": Подоляк о визите Маска в Израиль

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк пригласил в Украину после его визита в Израиль бизнесмена Илона Маска. Об этом он написал на платформе Х, передает УНН.

Подоляк отметил, что постичь реальность можно только через личный опыт, когда удалось побывать на месте трагедии, увидеть собственными глаза, почувствовать запах кровавого зверства. Подоляк обратил внимание, что именно это произошло с Илоном Маском, когда он приехал в Израиль.

Он приехал в Израиль, посетил кибуц Кфар-Аза, просмотрел множество ужасных видео с бодикамер, на которых израильтян буквально убивают террористы. И решительно высказался о необходимости уничтожить ХАМАС и другие террористические группы написал Подоляк.

По его мнению, Илону Маску осталось посетить Украину, чтобы увидеть ужасы войны и признать устранение режима российского диктатора Владимира Путина.

Теперь Маску осталось приехать в Украину, увидеть собственными глазами собственными глазами ужасы "русского мира", посмотреть в глаза детям, потерявшим родителей, проснуться под звуки ракет или дронов, летящих в сторону ночных городов. И признать, что режим Путина должен быть устранен. Иначе это бесконечное кровопролитие и войны утверждает Подоляк.

Он обратил внимание, что только так удается лично столкнуться с трагедией, тогда собственный мир меняется навсегда.

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