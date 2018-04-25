Теннисистка Бондаренко выиграла два поединка на турнире в Стамбуле
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Участница сборной Украины в матче Кубка Федерации против Канады - Екатерина Бондаренко, одержала две победы на старте турнира в Стамбуле, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.
Бондаренко сначала выиграла парную встречу, а сегодня победила и в одиночном разряде. Преодолела отчаянное сопротивление местной теннисистки Айпек Оз — 4:6, 6:4, 6:0.
Накануне украинка в паре с Александрой Крунич оказались сильнее Дезайру Кравчук и Джулиану Олмос — 6:3, 6:3.
Отметим, что оппоненткой Бондаренко по 1/8 финала в одиночке станет 75 ракетка мира словенка Полона Херцог.