Теннисистка Бондаренко выиграла два поединка на турнире в Стамбуле

Бондаренко сначала выиграла парную встречу, а сегодня победила и в одиночном разряде. Преодолела отчаянное сопротивление местной теннисистки Айпек Оз — 4:6, 6:4, 6:0.

Накануне украинка в паре с Александрой Крунич оказались сильнее Дезайру Кравчук и Джулиану Олмос — 6:3, 6:3.

Отметим, что оппоненткой Бондаренко по 1/8 финала в одиночке станет 75 ракетка мира словенка Полона Херцог.