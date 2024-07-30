Киевской апелляционный суд поддержал прокуратуру и приговорил 8 лет лишения свободы таксисту, гражданину Азербайджана, который в 2021 году на ул. Городецкого в Киеве ударил 52-летнего пешехода из-за замечания, в результате чего мужчина умер. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Детали

Киевской апелляционный суд стал на сторону прокуратуры, которая обжаловала приговор суда первой инстанции по резонансному делу о смертельном избиении пешехода в центре Киева. В 2021 году водитель такси, 29-летний гражданин Азербайджана, не пропустил пешехода и едва не совершил наезд на него на переходе по ул. 52-летний пешеход сделал ему замечание. Водитель вышел из автомобиля и нанес пешеходу два удара в область головы, от которых пострадавший упал на мостовую и скончался.

Согласно предъявленного обвинения таксисту инкриминировалось умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет. Однако суд первой инстанции изменил уголовно-правовую квалификацию указанного преступления на более мягкую - убийство, совершенное по неосторожности (ч. 1 ст. 119 УК Украины) и приговорил обвиняемого к 4 годам лишения свободы.

Не соглашаясь с приговором суда и изменением квалификации, прокуроры обжаловали решение суда в апелляции - говорится в сообщении.

Коллегия Киевского апелляционного суда удовлетворила апелляционную жалобу Печерской окружной прокуратуры города Киева в части квалификации преступления и частично по поводу наказания, признала обвиняемого виновным именно по ч. 2 ст. 121 УК Украины в умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшего и назначила наказание - 8 лет лишения свободы.

Напомним

Верховный Суд оставил в силе приговор в виде 15 лет лишения свободы для мужчины, который был осужден за убийство в 2019 году девушки на Лысой Горе в Харькове, когда ему было 16 лет.

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