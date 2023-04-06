Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины в этом году до 0,5%

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«По прогнозам, экономика Украины вырастет на 0,5% в этом году после стремительного сокращения на 29,2% в 2022 году, в год российского вторжения в страну. Хотя экономический ущерб, который понесла Украина в результате вторжения, огромный, но разблокирование украинских портов на Черном море, возобновление торговли зерном, а также существенная поддержка доноров - помогают поддерживать экономическую активность в этом году», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в настоящее время ожидается, что объем регионального производства вырастет на 1,4% в 2023 году, что значительно лучше, чем прогнозируемый ранее рост на 0,1%.

«Положительная, хотя и в значительной степени подавленная экономическая активность в 2023 году отражает более мягкое сокращение российской экономики и улучшение перспектив Украины. Ожидается, что региональный рост увеличится в среднем до 2,7% в течение 2024-25 годов по мере снижения инфляции, восстановления внутреннего спроса и улучшения внешних условий», - информирует Всемирный банк.

Кроме того, отмечается, что согласно последним оценкам Всемирного банка, стоимость восстановления Украины в настоящее время выросла до 411 миллиардов долларов США, что более чем в 2 раза превышает размер довоенной экономики Украины в 2021 году.

Дополнение

Убытки от атак на энергетическую инфраструктуру Украины оценили в 10 миллиардов долларов.