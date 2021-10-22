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Мировые цены на нефть снижаются

Киев • УНН

 • 22120 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре в пятницу утром в ходе торгов упали в цене до 84,02 доллара за баррель, сообщает УНН со ссылкой на данные торгов.

Мировые цены на нефть снижаются

По данным Bloomberg по состоянию на 9:36, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,70%.

При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 81,92 доллара за баррель, потеряв 0,70%.

Детали

В пятницу цены на нефть упали, и Brent на пути своего первого за семь недель недельного падения на фоне снижения спроса на нефтепродукты в электроэнергетике, что происходит на фоне снижения цен на уголь и газ, в то время как на рынок давил и прогноз на мягкую зиму в США, пишет Reuters.

Что было ранее

18 июля Организация стран-экспортеров нефти, Россия и их союзники, группа, известная как ОПЕК+, пришла к соглашению об ограничении добычи нефти до 31 декабря 2022 года. С августа добыча будет увеличена на 400 баррелей в сутки - до постепенной отмены ограничений добычи (сейчас 5,8 млн баррелей в сутки), до конца сентября 2022 года.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта 2020-го пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен - на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.

12 апреля 2020-го страны-члены ОПЕК+, в том числе РФ, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии.

Заключенное соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи предусматривало ограничения добычи до конца 2020 года на 7,7 млн баррелей в сутки. В апрельском соглашении ОПЕК+ производителям было предложено сокращение добычи до 5,8 млн баррелей в день с начала 2021-го до конца апреля 2022 года. Впрочем, условия изменили на встрече 3 декабря 2020 года.

Страны ОПЕК+, в том числе РФ, 3 декабря прошлого года договорились оставить в силе ограничения на добычу нефти, которые действовали с весны 2020 года. Однако, с определенными послаблениями. Так, ОПЕК+ подтвердила договоренности о возврате на рынок 2 млн баррелей, но возвращение должно быть постепенным, с учетом ситуации на рынке. Условия соглашения договорились пересматривать ежемесячно.

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